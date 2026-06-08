Super Karaoke pesante stroncatura per lo show con Michelle Hunziker | Fiorello perdonali La somiglianza con due programmi Mediaset scatena i social

Notizia in breve

Durante la prima puntata di Super Karaoke su Canale 5, sono state diffuse numerose critiche sui social. Lo spettacolo vede Michelle Hunziker condurre con la partecipazione di Fiorello, che ha dato il via alla trasmissione. La trasmissione è stata confrontata con due programmi Mediaset, generando commenti di somiglianza tra i format. La reazione del pubblico online è stata prevalentemente negativa, con commenti che evidenziano delusione e scetticismo riguardo alla nuova produzione.