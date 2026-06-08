Super Karaoke Fiorello spiazza e torna a sorpresa su Canale 5 | il gesto che cambia tutto per Michelle Hunziker

Fiorello è tornato a sorpresa su Canale 5 partecipando a Super Karaoke, il programma che ha contribuito a lanciare in passato. La sua presenza è stata inaspettata e ha suscitato attenzione tra il pubblico. Lo showman ha accettato di apparire nel programma condotto da Michelle Hunziker, segnando un ritorno che ha attirato l'interesse dei media. La sua partecipazione rappresenta un gesto che ha avuto un impatto sul contesto dello show.

Fiorello torna su Canale 5 e lo fa per una missione importante (e inaspettata). Lo showman siciliano ha accettato di farsi vedere a Super Karaoke, il programma da lui reso celebre, rilanciato con la conduzione di Michelle Hunziker. Non poteva partire senza la sua benedizione. Con lui, il. 🔗 Leggi su Today.it

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Superkaraoke, Fiorello spiazza e torna a sorpresa su Canale 5: il gesto che cambia tutto per Michelle HunzikerFiorello è tornato su Canale 5 per partecipare a Superkaraoke, il programma che aveva condotto in passato.

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