Super Karaoke debutta su Canale 5 con Noemi Al Bano Raf e Ivana Spagna

Da davidemaggio.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Stasera su Canale 5 va in onda il debutto di Super Karaoke, condotto da Michelle Hunziker. La trasmissione, che era stata annunciata in precedenza, andrà in onda in prima serata e vedrà la partecipazione di artisti come Noemi, Al Bano, Raf e Ivana Spagna. La prima puntata era stata rimandata e ora viene trasmessa, con un cast di ospiti già annunciato.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Dopo lo slittamento, debutta questa sera, lunedì 8 giugno, in prima serata su Canale 5, il Super Karaoke con Michelle Hunziker alla conduzione. Lo show, di cui sono previste due puntate, è stato registrato a marzo. Anticipazioni dell’8 giugno 2026. I protagonisti assoluti sono persone comuni accomunate dalla passione per il canto, che si sfidano a colpi di karaoke. A contendersi la vittoria sono quattro squadre, ciascuna composta da cinque concorrenti scelti dai capisquadra Lucilla Agosti, Daniele Battaglia, Fabio De Vivo e Rosaria Rollo. Questi ultimi hanno inoltre a disposizione alcuni ‘partecipanti speciali’, denominati Wild Card, che possono aggiungersi alla squadra per dare il proprio contributo sul palco. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

super karaoke debutta su canale 5 con noemi al bano raf e ivana spagna
© Davidemaggio.it - Super Karaoke debutta su Canale 5 con Noemi, Al Bano, Raf e Ivana Spagna
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Matteo suona e canta Bohemian Rhapsody dei Queen I Blind Auditions

Video Matteo suona e canta Bohemian Rhapsody dei Queen I Blind Auditions

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Super Karaoke: Raf, Al Bano e Sal Da Vinci nel cast

Leggi anche: Super Karaoke, Michelle Hunziker torna su Canale. Da Anna Tatangelo a Raf: chi sono gli ospiti

Temi più discussi: Super Karaoke con Michelle Hunziker debutta in tv: quando, i capisquadra, gli ospiti e le sfide; Super Karaoke in prima serata su Canale 5: da Noemi a Sal Da Vinci e Al Bano, tutti gli ospiti e la scaletta; Anticipazioni Super Karaoke con Michelle Hunziker, i cantanti della prima puntata; Super Karaoke ritorna su Canale 5: Michelle Hunziker conduce e grandi ospiti in gara.

super karaoke super karaoke debutta suSuper Karaoke con Michelle Hunziker su Canale 5: ospiti e anticipazioni della prima puntataSuper Karaoke con Michelle Hunziker su canale 5 : ospiti e anticipazioni della prima puntata di lunedì 8 giugno 2026. superguidatv.it

super karaoke super karaoke debutta suSuper Karaoke con Michelle Hunziker debutta in tv: quando, i capisquadra, gli ospiti e le sfideLa presentatrice torna in prima serata su Canale 5 con uno dei format più iconici e popolari della tv italiana in una veste completamente rinnovata ... ilgiorno.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web