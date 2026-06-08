Stasera su Canale 5 va in onda il debutto di Super Karaoke, condotto da Michelle Hunziker. La trasmissione, che era stata annunciata in precedenza, andrà in onda in prima serata e vedrà la partecipazione di artisti come Noemi, Al Bano, Raf e Ivana Spagna. La prima puntata era stata rimandata e ora viene trasmessa, con un cast di ospiti già annunciato.

Dopo lo slittamento, debutta questa sera, lunedì 8 giugno, in prima serata su Canale 5, il Super Karaoke con Michelle Hunziker alla conduzione. Lo show, di cui sono previste due puntate, è stato registrato a marzo. Anticipazioni dell’8 giugno 2026. I protagonisti assoluti sono persone comuni accomunate dalla passione per il canto, che si sfidano a colpi di karaoke. A contendersi la vittoria sono quattro squadre, ciascuna composta da cinque concorrenti scelti dai capisquadra Lucilla Agosti, Daniele Battaglia, Fabio De Vivo e Rosaria Rollo. Questi ultimi hanno inoltre a disposizione alcuni ‘partecipanti speciali’, denominati Wild Card, che possono aggiungersi alla squadra per dare il proprio contributo sul palco. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Super Karaoke debutta su Canale 5 con Noemi, Al Bano, Raf e Ivana Spagna

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