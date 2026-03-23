Super Karaoke | Raf Al Bano e Sal Da Vinci nel cast

Si chiamerà Super Karaoke il revival di uno dei format più iconici della TV degli anni ’90, che torna, come anticipato da Davide Maggio, con la conduzione di Michelle Hunziker e in una veste che garantiscono essere del tutto nuova. Sarà Ferrara, come sapete, la città che ospiterà il programma, nella stessa piazza (Trento e Trieste) che ospita Battiti Live Spring. Le registrazioni delle due puntate, che saranno successivamente trasmesse in prima serata su Canale 5, sono in programma giovedì 26 e venerdì 27 marzo. Il cast di Super Karaoke. Sul palco, accanto a Michelle Hunziker, nel corso delle due serate si alterneranno otto nomi della musica italiana: Noemi, Al Bano, Raf, Ivana Spagna, Anna Tatangelo, Francesco Renga, il fresco vincitore di Sanremo Sal Da Vinci e Serena Brancale. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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Tutto quello che riguarda Super Karaoke

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SUPER KARAOKE arriva a Ferrara Preparatevi per due imperdibili serate all’insegna della musica Michelle Hunziker vi aspetta giovedì 26 e venerdì 27 marzo, dalle 19:00, in Piazza Trento e Trieste #SuperKaraoke facebook

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