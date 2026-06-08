Il Sunseeker Elite X9 ha ricevuto il premio iF Design Award 2026. La vittoria è stata annunciata il 8 giugno 2026 e riconosce il modello come esempio di innovazione nel settore. La barca si distingue per il suo design e le soluzioni intelligenti, rivolte alla gestione di grandi spazi verdi. L’annuncio è stato fatto tramite comunicato stampa, senza ulteriori dettagli sui criteri di valutazione.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE SHENZHEN, Cina, 8 giugno 2026 PRNewswire — Sunseeker Elite è orgogliosa di annunciare che l’X9 è stato insignito dell’iF Design Award 2026, uno dei riconoscimenti più prestigiosi al mondo per l’eccellenza nel design e nell’innovazione. Questo risultato sottolinea l’impegno di Sunseeker nel fornire soluzioni all’avanguardia e incentrate sull’utente nel settore in rapida evoluzione della cura robotizzata del prato. Progettato per prestazioni su larga scala Progettato per grandi prati residenziali, tenute, campi sportivi e aree verdi comunali, il Sunseeker Elite X9 è costruito per gestire ambienti impegnativi con precisione ed efficienza. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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© Corrieretoscano.it - Sunseeker Elite X9 vince l’iF Design Award 2026, ridefinendo la cura intelligente del prato per grandi spazi verdi

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