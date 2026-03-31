Fiat Grande Panda vince l’Autobest Conquest Award 2026 nella categoria Design
La Fiat Grande Panda ha ricevuto l’Autobest Conquest Award 2026 nella categoria Design, riconoscimento attribuito come la miglior vettura europea in questa categoria per l’anno 2026. La premiazione si è svolta a Torino, confermando il riconoscimento ufficiale del settore automobilistico. La vettura si distingue per le caratteristiche estetiche e il design innovativo, secondo i criteri valutati dalla giuria di Autobest.
TORINO (ITALPRESS) – La Fiat Grande Panda si è aggiudicata l’Autobest Conquest Award 2026 nella categoria Design, un riconoscimento che la premia come Best Car Design of Europe 2026. La vittoria è frutto del voto combinato della giuria Autobest, composta da rappresentanti di 32 paesi europei, e del voto diretto del pubblico europeo sulle piattaforme ufficiali di Autobest. Grande Panda si è aggiudicata il prestigioso premio superando cinque finalisti di alto livello, confermando la percezione che gli automobilisti europei hanno di essa: un modello dal design chiaro, distintivo e contemporaneo, nonchè una delle auto più apprezzate del momento.... 🔗 Leggi su Ildenaro.it
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