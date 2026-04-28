Smart gardening | Crispy vince l’iF design award con Stigago

A Berlino, il 27 aprile, si è tenuta la cerimonia di consegna dell’iF Design Award, durante la quale Davide Cremonesi ha ritirato il riconoscimento per l’app Stiga.go, sviluppata dall’azienda Crispy. Questo premio rappresenta il terzo riconoscimento internazionale ottenuto dall’azienda tra il 2024 e il 2026. La vittoria si aggiunge a una serie di premi che testimoniano il successo del progetto nel settore del giardinaggio intelligente.

? Cosa sapere Davide Cremonesi ritira l'iF design award per l'app Stiga.go a Berlino il 27 aprile.. Il premio di Crispy consolida il terzo riconoscimento internazionale ricevuto tra il 2024 e il 2026.. Berlino, 27 aprile 2026: Davide Cremonesi ha ritirato il prestigioso iF design award per l’applicazione Stiga.go, segnando il terzo traguardo internazionale di Crispy nell’arco di soli due anni. Il riconoscimento, consegnato ieri durante la cerimonia tedesca, vede protagonista una soluzione digitale sviluppata da Crispy, realtà integrante del Gruppo Engineering specializzata in IoT e user-experience. La giuria di Berlino, composta da 129 esperti indipendenti del settore, ha selezionato lo strumento tecnologico tra un bacino di oltre 10.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Smart gardening: Crispy vince l’iF design award con Stiga.go Notizie correlate Leggi anche: Innovazione, Crispy (Gruppo Engineering) riceve If design award 2026 Fiat Grande Panda vince l’Autobest Conquest Award 2026 nella categoria DesignTORINO (ITALPRESS) – La Fiat Grande Panda si è aggiudicata l’Autobest Conquest Award 2026 nella categoria Design, un riconoscimento che la premia...