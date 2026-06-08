Sunseeker Elite trionfa ai German Innovation Awards 2026
Il 8 giugno 2026, ai German Innovation Awards, due tosaerba robotizzati di Sunseeker Elite sono stati premiati per aver ricevuto riconoscimenti per l'innovazione nella cura intelligente del prato. I premi sono stati assegnati durante la cerimonia tenutasi a Shenzhen, in Cina. I due modelli si sono distinti tra i concorrenti per le caratteristiche tecnologiche avanzate e l’efficienza nel settore.
COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE SHENZHEN, Cina, 8 giugno 2026 PRNewswire — I German Innovation Awards hanno premiato due tosaerba robotizzati di punta di Sunseeker Elite per la loro innovazione rivoluzionaria nella cura intelligente del prato. Indetti dal German Design Council, i premi vengono assegnati ai prodotti che si distinguono per innovazione, valore per l’utente e tecnologia all’avanguardia nei vari settori industriali a livello globale. Ai German Innovation Awards 2026, il Sunseeker Elite X7 Plus Gen 2 ha ricevuto il prestigioso Gold Award, mentre il Sunseeker Elite X4 è stato insignito del Winner Award nella categoria Attrezzi da giardinaggio. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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