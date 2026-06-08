sunseeker elite trionfa ai german innovation awards 2026

Notizia in breve

Il 8 giugno 2026, ai German Innovation Awards, due tosaerba robotizzati di Sunseeker Elite sono stati premiati per aver ricevuto riconoscimenti per l'innovazione nella cura intelligente del prato. I premi sono stati assegnati durante la cerimonia tenutasi a Shenzhen, in Cina. I due modelli si sono distinti tra i concorrenti per le caratteristiche tecnologiche avanzate e l’efficienza nel settore.