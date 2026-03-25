CGN Fintech, società con sede a Pordenone, ha ricevuto il premio "Innovation of the Year" ai Fintech Awards 2026 svoltisi il 19 marzo al Magna Pars di Milano. Il riconoscimento, assegnato annualmente da LC Publishing Group e ItaliaFintech, premia le migliori soluzioni italiane nel campo della financial technology.? La fintech pordenonese, parte del Gruppo Servizi CGN attivo da oltre trent'anni nella consulenza fiscale e del lavoro, si distingue per un sistema innovativo che integra bonifici validi per detrazioni fiscali direttamente nel processo di acquisto, sia online che nei negozi fisici. La tecnologia semplifica la gestione di pagamenti e adempimenti fiscali per esercenti e consumatori. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

© Pordenonetoday.it - CGN vince "Innovation of the Year" ai Fintech Awards 2026

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