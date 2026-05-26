Morte Francesca Ercolini i dubbi sul suicidio della giudice | nuovi accertamenti su due cavi elettrici

Gli inquirenti stanno conducendo nuovi accertamenti sulla morte della giudice trovata senza vita nel 2022, concentrandosi su due cavi elettrici presenti nell’abitazione. Si sta verificando se i segni sul collo siano compatibili con l’uso di quei fili. La causa della morte rimane da chiarire e si cerca di accertare se ci siano elementi che possano indicare un’ipotesi diversa dal suicidio. I risultati delle analisi sui cavi sono ancora in fase di valutazione.

Nuovi accertamenti sul caso della giudice Francesca Ercolini, trovata morta in casa nel 2022. L'attenzione si sta concentrando su due cavi elettrici: gli inquirenti vogliono capire se i segni che aveva sul collo siano compatibili con i fili. Il sospetto è che non sia tolta la vita con il foulard che aveva attorno al collo al momento del ritrovamento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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