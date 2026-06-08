Suicidio assistito Ancarani Pd | Un passo avanti di civiltà per rendere effettivi i diritti
In Emilia-Romagna, è stato presentato in Assemblea legislativa un progetto di legge sulla regolamentazione del suicidio assistito. La proposta definisce le modalità organizzative per l’attuazione delle sentenze della Corte costituzionale in materia. La legge mira a stabilire procedure precise per permettere ai cittadini di accedere a questa forma di assistenza, in conformità con le decisioni giudiziarie.
È stato presentato in Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna il progetto di legge di iniziativa consiliare recante “Modalità organizzative per l’attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 2422019 e n. 1352024 in materia di suicidio medicalmente assistito”, sottoscritto anche. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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