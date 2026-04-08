Catania istituisce il garante dei detenuti | passo avanti sui diritti

Il Consiglio comunale di Catania ha approvato un nuovo regolamento che introduce la figura del garante dei detenuti. Questa decisione rappresenta un passo importante nell’ambito dei diritti civili nel territorio. La creazione di questa figura mira a monitorare e promuovere le condizioni di vita all’interno delle strutture detentive. La delibera è stata approvata all’unanimità e ora spetta all’amministrazione mettere in atto le procedure necessarie.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Approvato il nuovo regolamento comunale. Il Consiglio comunale di Catania ha dato il via libera a un importante provvedimento in tema di diritti civili: l’istituzione della figura del garante cittadino dei diritti dei detenuti. Si tratta di una figura autonoma, incaricata di monitorare e tutelare le condizioni di vita delle persone private della libertà personale, con l’obiettivo di rafforzare le garanzie e l’attenzione verso una fascia spesso vulnerabile della popolazione. Il sostegno della Cisal. L’iniziativa è stata accolta positivamente dalla Cisal di Catania. Il segretario provinciale Giovanni Lo Schiavo ha sottolineato come l’introduzione del garante rappresenti una scelta significativa e lungimirante, soprattutto in un contesto in cui i diritti non possono essere considerati acquisiti una volta per tutte. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Catania istituisce il garante dei detenuti: passo avanti sui diritti Leggi anche: “Spostare i detenuti in 41-bis in Sardegna è una violazione dei diritti umani”, la garante dei detenuti contro il piano Delmastro Latina istituisce il Garante per i diritti degli animaliIl Garante avrà la finalità di promuovere il benessere animale, supportare la collaborazione tra amministrazione, forze dell’ordine, Asl,...