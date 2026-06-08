Sui mezzi a Milano l' 80% dei passeggeri ma un terzo ha subito molestie | lo studio della Statale

Secondo uno studio dell’Università Statale, l’80% dei passeggeri che usano i mezzi pubblici a Milano ha subito molestie. Tra questi, circa un terzo ha dichiarato di aver subito comportamenti indesiderati o aggressivi durante il viaggio. La ricerca evidenzia un problema diffuso tra chi utilizza quotidianamente i mezzi di trasporto, con una percezione di insicurezza che accompagna l’uso del servizio.

L'80% delle persone sceglie di muoversi con il trasporto pubblico. Tuttavia, l'uso diffuso si traduce spesso in percezione di insicurezza. Un terzo delle persone ha dichiarato di aver vissuto episodi di molestie, e di aver più paura nelle ore serali e nelle aree periferiche. Uno spaccato, questo. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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