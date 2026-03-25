Una ricerca condotta presso un ateneo di Milano suggerisce che la stimolazione elettrica cerebrale potrebbe avere effetti sul decorso della malattia di Alzheimer. Lo studio analizza come questa tecnica possa influenzare le funzioni cognitive e il progresso dei sintomi nei pazienti. I risultati sono stati pubblicati di recente e rappresentano un passo avanti nel campo della ricerca sulle terapie per questa condizione.

Milano, 25 marzo 2026 – La ricerca medica avanza ognmi giorno di più. Un nuovo studio dell'università Statale di Milano propone un possibile quadro interpretativo di come la stimolazione transcranica a corrente continua (tDcs) possa contribuire ai miglioramenti osservati nella malattia di Alzheimer: il campo elettrico della tDcs può modificare la 'superficie' delle fibrille di amiloide e ostacolarne l'allungamento, un processo legato alla formazione delle placche tipiche della malattia. Il lavoro è stato pubblicato sulla rivista 'Amyloid'. L’Alzheimer. L'Alzheimer è la più frequente tra le malattie neurodegenerative e, con l'aumento dell'aspettativa di vita, il numero di pazienti è in costante crescita. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Alzheimer, la stimolazione elettrica cerebrale può influire sul decorso della malattia: lo studio della Statale di Milano

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