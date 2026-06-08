Il Comune di Torino ha proposto i Subsonica come ambasciatori della città a livello internazionale. Tuttavia, questa scelta ha incontrato opposizioni da parte del centrodestra, che ha invitato a schierarsi con un'altra organizzazione. La proposta di nomina del 2024 differisce dalle edizioni precedenti, generando discussioni tra le forze politiche locali. La questione riguarda la selezione e il ruolo degli artisti come rappresentanti ufficiali della città.

Il Comune di Torino vorrebbe i Subsonica come ambasciatori della città nel mondo: la nomina di quest’anno, a differenza di quanto accaduto le altre volte, ha però sollevato qualche polemica. L’impressione è che si tratti di una nomina politicizzata e non universale, rivolta alla rappresentanza di una stretta cerchia di cittadini e non di tutti, come invece dovrebbe essere un ambasciatore, chiamato a rappresentare la città. A sollevare il caso sono stati i consiglieri di opposizione del centrodestra in Comune, che hanno annunciato il voto contrario alla nomina. “Pur riconoscendo il valore artistico della band riteniamo che il ruolo di ambasciatore della città richieda figure capaci di rappresentare Torino in modo ampiamente condiviso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Segui gli aggiornamenti su Torino.

© Ilgiornale.it - Subsonica ambasciatori di Torino nel mondo, il centrodestra si oppone: "Schierati con Askatasuna"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Primo maggio a Torino, gruppo si stacca da corteo verso Askatasuna: tensioni con agentiDurante la manifestazione del Primo maggio a Torino, un gruppo si è distaccato dal corteo principale e si è diretto verso il centro dell'attenzione,...

Torino come Bologna, avanza la proposta di distribuire i kit per il crack. FdI si opponeA Torino si discute la possibilità di distribuire gratuitamente le pipette per il crack ai tossicodententi, seguendo l'esempio di Bologna.

Subsonica ambasciatori di Torino nel mondo, il centrodestra si oppone: Schierati con AskatasunaConsiderando il ruolo dell’ambasciatore come rappresentante universale, l’opposizione al Comune chiede di individuare un nome di alto profilo nella ricerca, lo sport o il volontariato ... ilgiornale.it

Casacci ed Aska, il centrodestra: No ai Subsonica ambasciatori di Torino nel mondoCivica benemerenza a Mauro Glorioso, colpito da una bici ai Murazzi, e al poliziotto picchiato mentre era a terra ... torinoggi.it