Primo maggio a Torino gruppo si stacca da corteo verso Askatasuna | tensioni con agenti

Durante la manifestazione del Primo maggio a Torino, un gruppo si è distaccato dal corteo principale e si è diretto verso il centro dell'attenzione, Askatasuna. La polizia ha cercato di bloccare il gruppo, portando a momenti di tensione tra manifestanti e agenti. La manifestazione, partita da corso Cairoli, si è svolta senza incidenti gravi, ma le tensioni tra le parti sono state visibili durante l'evento.

(Adnkronos) – Momenti di tensione al corteo dell'1 maggio al Torino partito da corso Cairoli con direzione piazza Castello. Un gruppo si è staccato dal corteo principale e ha deviato il percorso autorizzato, intenzionato ad arrivare verso l'ex centro sociale Askatasuna. A quel punto ha trovato il cordone delle forze dell'ordine. Dalle prime ricostruzioni, ci sarebbe stato un lancio di oggetti e i manifestanti sono stati respinti dalle forze dell'ordine con l'idrante. "Centri sociali e poliziotti. Criminali e lavoratori. Buon primo maggio solo ai secondi"., il commento su X del vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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