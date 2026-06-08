Un pomeriggio domenicale ha visto riaccendersi il dibattito sul risiko bancario italiano, con particolare attenzione a Mps e alle possibili mosse di compagnie straniere. Secondo alcune analisi, ci sarebbero stati movimenti veloci e incastri ancora da interpretare, che potrebbero influenzare la distribuzione del credito nel paese. La partita principale si concentrerebbe sulle Generali, con sviluppi che potrebbero modificare gli equilibri del settore bancario e assicurativo.

Un pomeriggio domenicale ha riacceso improvvisamente il risiko bancario italiano. Movimenti veloci, in un gioco di incastri ancora tutto da decifrare ma che potrebbe cambiare dal profondo la geografia del credito tricolore. Con le Borse che dormivano, ha preso vita e corpo l’assalto al Monte dei Paschi, reduce dalla scalata, vittoriosa, a Mediobanca e dall’uscita di scena, felpata, del Tesoro. A incamminarsi verso Rocca Salimbeni ha cominciato Banco Bpm che, con l’assedio di Unicredit ormai alle spalle, ha avanzato una proposta di matrimonio all’ex banca toscana, una fusione tra pari, da un anno custode dell’ambitissimo 13% di Generali proprio grazie alle nozze con Piazzetta Cuccia. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Su Mps spinta da Oltralpe. La partita vera? Le Generali. Sapelli legge il risiko bancario

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