Un pomeriggio domenicale ha riacceso il dibattito sul futuro di Mps, con l'intervento di investitori stranieri. La partita principale riguarda le Generali, con mosse rapide nel settore assicurativo e bancario. Le operazioni sembrano indicare un possibile riassetto della proprietà e del controllo, in un contesto di forte movimento nel mercato finanziario italiano. Le mosse sono ancora in fase di definizione e non sono stati forniti dettagli ufficiali sui piani futuri delle aziende coinvolte.

Un pomeriggio domenicale ha riacceso improvvisamente il risiko bancario italiano. Movimenti veloci, in un gioco di incastri ancora tutto da decifrare ma che potrebbe cambiare dal profondo la geografia del credito tricolore. Con le Borse che dormivano, ha preso vita e corpo l’assalto al Monte dei Paschi, reduce dalla scalata, vittoriosa, a Mediobanca e dall’uscita di scena, felpata, del Tesoro. A incamminarsi verso Rocca Salimbeni ha cominciato Banco Bpm che, con l’assedio di Unicredit ormai alle spalle, ha avanzato una proposta di matrimonio all’ex banca toscana, una fusione tra pari, da un anno custode dell’ambitissimo 13% di Generali proprio grazie alle nozze con Piazzetta Cuccia. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Su Mps spinta da Oltralpe. La partita vera? Le Generali. Parla Sapelli

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