Caltagirone al Corriere | Mps non venda le Generali Il nuovo risiko bancario? Rispettare territori e risparmi

In un’intervista al Corriere della Sera, Francesco Gaetano Caltagirone ha commentato le recenti questioni legate a Mps, Mediobanca e Generali. Ha sottolineato che Mps non dovrebbe vendere le sue partecipazioni nelle Generali. Nel suo intervento ha anche parlato del nuovo scenario bancario, evidenziando l’importanza di rispettare territori e risparmi degli italiani. Le sue dichiarazioni si inseriscono nel contesto delle recenti mosse e alleanze tra le principali realtà finanziarie italiane.

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In una intervista al Corriere della Sera, Francesco Gaetano Caltagirone, parla delle ultime vicende finanziarie su Mps, Mediobanca e Generali, che lo hanno visto tra i protagonisti, affrontando tutti i principali temi. Sulla quota di Generali del Monte dei Paschi, l'imprenditore ed editore, sostiene che sia un errore pensare di venderla perché, dice, «vendere per fare cassa non è una strategia». L'investimento in Mps, spiega poi, è stato fatto perché «ho pensato che attraverso il suo sviluppo si potesse creare un polo nell'Italia centrale e meridionale che riequilibrasse la situazione attuale». E aggiunge: «temo che il risultato della recente assemblea favorisca da un lato la fusione di Mps in Bpm distruggendo qualcosa che da cinque secoli esiste a Siena», spostando l'asse di nuovo al Nord.🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Caltagirone al Corriere: «Mps non venda le Generali. Il nuovo risiko bancario? Rispettare territori e risparmi» ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Mps, anche Generali entra nel risiko bancario Mps, Unicredit, Bpm, Generali: la nuova fase del risiko bancarioIl risiko bancario italiano va verso una fase di tregua e normalizzazione all’ombra dei grandi fondi e investitori internazionali? Gli sviluppi delle... Temi più discussi: Caltagirone: Mps non venda le Generali. Il nuovo risiko bancario? Rispettare territori e risparmi; Caltagirone al Corriere: Mps non venda le Generali. Il nuovo risiko bancario? Rispettare territori e risparmi; Caltagirone al Corsera, 'Mps non venda Generali, il risiko? rispetti i territori'; Mps non dovrebbe vendere quota Generali - Caltagirone a Corriere. Caltagirone, intervistato sul Corriere, su Lovaglio: Non esiste un uomo per tutte le stagioni. #Mps x.com Caltagirone al Corriere: «Mps non venda le Generali. Il nuovo risiko bancario? Rispettare territori e risparmi»In una intervista al Corriere della Sera, Francesco Gaetano Caltagirone, parla delle ultime vicende finanziarie su Mps, Mediobanca e Generali, che lo hanno visto tra i protagonisti, ... ilmattino.it Caltagirone al Corsera, 'Mps non venda Generali, il risiko? rispetti i territori'Il Monte dei Paschi non venda la quota di Generali perchè vendere per fare cassa non è una strategia. (ANSA) ... ansa.it