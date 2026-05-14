Caltagirone al Corriere | Mps non venda le Generali Il nuovo risiko bancario? Rispettare territori e risparmi
In un’intervista al Corriere della Sera, Francesco Gaetano Caltagirone ha commentato le recenti questioni legate a Mps, Mediobanca e Generali. Ha sottolineato che Mps non dovrebbe vendere le sue partecipazioni nelle Generali. Nel suo intervento ha anche parlato del nuovo scenario bancario, evidenziando l’importanza di rispettare territori e risparmi degli italiani. Le sue dichiarazioni si inseriscono nel contesto delle recenti mosse e alleanze tra le principali realtà finanziarie italiane.
In una intervista al Corriere della Sera, Francesco Gaetano Caltagirone, parla delle ultime vicende finanziarie su Mps, Mediobanca e Generali, che lo hanno visto tra i protagonisti, affrontando tutti i principali temi. Sulla quota di Generali del Monte dei Paschi, l'imprenditore ed editore, sostiene che sia un errore pensare di venderla perché, dice, «vendere per fare cassa non è una strategia». L'investimento in Mps, spiega poi, è stato fatto perché «ho pensato che attraverso il suo sviluppo si potesse creare un polo nell'Italia centrale e meridionale che riequilibrasse la situazione attuale». E aggiunge: «temo che il risultato della recente assemblea favorisca da un lato la fusione di Mps in Bpm distruggendo qualcosa che da cinque secoli esiste a Siena», spostando l'asse di nuovo al Nord.🔗 Leggi su Ilmattino.it
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