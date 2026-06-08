I tifosi laziali hanno riempito i social di commenti ironici e sfottò nei confronti di Cobolli, ora giallorosso. Tra battute e gufate, molti hanno espresso la loro delusione e il rammarico per non aver raggiunto un obiettivo condiviso. In mezzo alle reazioni, alcune parole riflettono un misto di felicità e tristezza, con commenti che evidenziano la complessità delle emozioni legate a questa situazione.

“Non è facile per me parlare adesso. Sono felice per te ma anche triste perché ci sono andato vicino. Adesso che hai coronato il tuo sogno fammi vincere la prossima volta”. Sono le prime parole di Flavio Cobolli rivolte ad Alexander Zverev, pochi minuti dopo la sconfitta alla finalissima del Roland Garros combattuta come un leone fino al quinto set. Dopo oltre quattro ore di gioco, tra rimonte e tie break al cardiopalma il 24enne tennista romano ha dovuto cedere al più “anziano” ed esperto campione tedesco. L’eterno secondo che ieri ha ribaltato la cabala portandosi a casa il trofeo parigino. Cobolli a Zverev: la prossima volta fammi vincere.. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Su Cobolli giallorosso il delirio social dei laziali: sfottò e gufate. Che peccato…

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