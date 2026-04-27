Nella notte appena trascorsa, le strade di Benevento si sono riempite di migliaia di tifosi che hanno celebrato la squadra con un corteo in autobus scoperto. La folla ha invaso le vie centrali della città, creando un clima di festa e gioia condivisa. L’evento ha attirato numerosi spettatori e ha coinvolto anche le aree circostanti, trasformando il centro cittadino in un vero e proprio spettacolo di passione sportiva.

Tempo di lettura: 2 minuti Diciamolo: c’era grande curiosità e tanta adrenalina nell’immaginare come sarebbe stato il tour sul bus scoperto del Benevento per le vie cittadine. Qualcosa di simile era stato fatto nel 2016 in occasione del primo storico approdo in serie B, ma all’epoca, anche per ragioni scaramantiche il pullman utilizzato dopo il 3-0 al Lecce fu quello societario che poco si prestava ad un contatto così diretto tra calciatori e tifosi. Anche se in molti ricordano gli immortali saliti sul tetto in un delirio di cori, colori ed emozioni. Il torpedone è partito in maniera puntuale dal cancello del Vigorito alle 20:30 ed ad attenderlo c’erano migliaia di tifosi ed una moltitudine di motorini e auto che hanno iniziato a scortare il mezzo che ha fatto subito fatica a farsi strada tra una autentica marea umana.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - FOTO/ Benevento, una notte che resterà nella storia: migliaia di tifosi nelle strade, delirio giallorosso

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