In un dibattito televisivo, l’ex calciatore ha commentato la decisione di assegnare un rigore alla squadra romana durante la partita contro il Parma, definendo la richiesta di revisione con il VAR eccessiva e sostenendo che si trattava di un fallo a favore del Parma. La discussione si è accesa con un intervento di un esponente politico locale, che ha commentato il confronto tra le parti.

Un rigore all’ultimo secondo e tre punti pesanti, anzi pesantissimi per la Roma. Ma l’episodio che ha visto Chiffi ricorrere al Var per sanzionare la trattenuta di Britschgi su Rensch tra Parma e Roma ieri al Tardini non smette di creare polemiche. Dopo quella di ieri tra Cuesta e Gasperini, oggi è il turno di Paolo Di Canio. A una settimana da un derby fondamentale per le speranze Champions della Roma, l’ex calciatore laziale - da sempre inviso per diverse ragioni ai tifosi romanisti - a Sky Sport non si è trattenuto. "Non sono sicuro se non è rigore o non è per niente rigore - sorride amaro Di Canio -. Su altri rigori c'è il dubbio, qui si lascia andare davanti e si butta.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Non è rigore", "Possibile che lo commentino dei laziali?": il botta e risposta tra Di Canio e Zingaretti

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reazione di GUENDOZI dopo il rigore non dato alla lazio: MILAN LAZIO 1-0 #guendozi #milanlazio

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Argomenti più discussi: Furia Cuesta dopo Parma-Roma, attacco durissimo ad arbitro (su gol Rensch e rigore); Le parole di Rensch dopo Parma-Roma; Cuesta duro: Un obbrobrio, Parma merita rispetto. Recupero maxi e decisioni arbitrali fanno infuriare il Tardini. La Roma ribalta il match nel recupero e vince 3-2 al 101' (su rigore); Open Var, l'Aia: Nessun rigore da assegnare in Sassuolo-Milan. Tutto ok su Politano-Rodriguez.

Mi segnalano #GiocaJouer a Lissone per #veronacomo su possibile rigore per il #verona Chissà perché non sono sorpreso, consapevole della assoluta regolarità del campionato cipriota #seriea x.com

Milan [2]-3 Atalanta - Rigore di Christopher Nkunku 90'+4' reddit