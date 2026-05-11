Non è rigore Possibile che lo commentino dei laziali? | il botta e risposta tra Di Canio e Zingaretti
In un dibattito televisivo, l’ex calciatore ha commentato la decisione di assegnare un rigore alla squadra romana durante la partita contro il Parma, definendo la richiesta di revisione con il VAR eccessiva e sostenendo che si trattava di un fallo a favore del Parma. La discussione si è accesa con un intervento di un esponente politico locale, che ha commentato il confronto tra le parti.
Un rigore all’ultimo secondo e tre punti pesanti, anzi pesantissimi per la Roma. Ma l’episodio che ha visto Chiffi ricorrere al Var per sanzionare la trattenuta di Britschgi su Rensch tra Parma e Roma ieri al Tardini non smette di creare polemiche. Dopo quella di ieri tra Cuesta e Gasperini, oggi è il turno di Paolo Di Canio. A una settimana da un derby fondamentale per le speranze Champions della Roma, l’ex calciatore laziale - da sempre inviso per diverse ragioni ai tifosi romanisti - a Sky Sport non si è trattenuto. "Non sono sicuro se non è rigore o non è per niente rigore - sorride amaro Di Canio -. Su altri rigori c'è il dubbio, qui si lascia andare davanti e si butta.🔗 Leggi su Gazzetta.it
reazione di GUENDOZI dopo il rigore non dato alla lazio: MILAN LAZIO 1-0 #guendozi #milanlazio
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Argomenti più discussi: Furia Cuesta dopo Parma-Roma, attacco durissimo ad arbitro (su gol Rensch e rigore); Le parole di Rensch dopo Parma-Roma; Cuesta duro: Un obbrobrio, Parma merita rispetto. Recupero maxi e decisioni arbitrali fanno infuriare il Tardini. La Roma ribalta il match nel recupero e vince 3-2 al 101' (su rigore); Open Var, l'Aia: Nessun rigore da assegnare in Sassuolo-Milan. Tutto ok su Politano-Rodriguez.
L’audio della sala VAR di Inter-Roma, in occasione del possibile rigore su Bisseck, è stato trasmesso in versione parziale dopo un lavoro di editing che non rappresenta un caso isolato Audio tagliato e non mandato in onda: https://fanpa.ge/GZQge facebook
Mi segnalano #GiocaJouer a Lissone per #veronacomo su possibile rigore per il #verona Chissà perché non sono sorpreso, consapevole della assoluta regolarità del campionato cipriota #seriea x.com
Milan [2]-3 Atalanta - Rigore di Christopher Nkunku 90'+4' reddit