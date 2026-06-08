Studenti Usa nel napoletano per studiare sostenibilità biodiversità e dieta mediterranea
Una delegazione di studenti della University of Colorado Colorado Springs ha visitato il Polo della sostenibilità ambientale di San Sebastiano al Vesuvio, in provincia di Napoli. L’uscita rientra in un percorso accademico dedicato a modelli di sviluppo sostenibile, con focus su biodiversità, dieta mediterranea e pratiche sostenibili. La visita è avvenuta nel contesto di attività di studio e ricerca sul territorio italiano.
Una delegazione di studenti della Uccs – University of Colorado Colorado Springs – ha visitato il Polo della sostenibilità ambientale di San Sebastiano al Vesuvio, in provincia di Napoli, nell'ambito di un percorso accademico dedicato ai modelli di sviluppo sostenibile. L'incontro ha. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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