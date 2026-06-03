Auto a tutta velocità su gruppo di giovani fuori da una discoteca a Taormina Il sindaco De Luca | È tentato omicidio

Da ilfattoquotidiano.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un’auto ha attraversato a forte velocità un gruppo di giovani davanti a una discoteca. Il video mostra una scena tesa, probabilmente legata a un diverbio tra i presenti. Il sindaco ha commentato l’accaduto definendolo “tentato omicidio”. Non sono stati riportati feriti, ma l’incidente ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza in zona. Le forze dell’ordine stanno indagando per chiarire le dinamiche e individuare eventuali responsabili.

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Forse una lite. Di certo ciò che si percepisce, guardando il video, è la tensione tra alcuni giovani. Qualcuno, a bordo di un’auto scura, va via, poi cambia direzione, torna indietro a tutta velocità e punta su un gruppo che era fuori dalla discoteca Ipanema di Taormina. Da quanto si apprende, c’è un ferito. Il filmato è stato diffuso dal sindaco della città e deputato regionale siciliano, Cateno De Luca, che parla di “tentato omicidio”. “Mi hanno inviato pochi minuti fa questo video – scrive De Luca – che si riferisce all’uscita dalla discoteca verso le 3:15. Ho già inviato il video al dirigente della polizia di Stato e a quello della polizia municipale di Taormina. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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