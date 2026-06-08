Una studentessa Erasmus di 20 anni è stata violentata da un gruppo di ragazzi in una discoteca a Milano. La vittima ha denunciato l'aggressione alle forze dell'ordine, che hanno avviato le indagini. La ragazza, arrivata da poco in città, ha riferito di essere stata aggredita durante la serata. La polizia ha fermato alcuni sospetti per ulteriori accertamenti. La vicenda è sotto inchiesta.

Milano, 8 giugno 2026 – Una studentessa universitaria di 20 anni, di nazionalità spagnola, arrivata con il programma Erasmus per studiare a Milano, avrebbe subito una violenza sessuale di gruppo nella notte tra il 22 e il 23 maggio scorso al termine di una serata in una discoteca in via Corelli, periferia est del capoluogo lombardo. La serata in discoteca. La Procura di Milano e la Squadra mobile della Polizia stanno indagando per arrivare ad identificare gli aggressori – quattro o cinque, secondo il racconto che la vittima ha fornito alle forze dell’ordine – che avrebbero abusato della giovane. La studentessa è stata avvicinata in discoteca Da quanto si è saputo, la giovane, che frequentava col progetto Erasmus una nota università milanese, era andata in discoteca con un’amica per passare una serata di divertimento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Studentessa Erasmus di 20 anni violentata da un gruppo di ragazzi in discoteca a Milano

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