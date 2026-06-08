Strumenti digitali e visite immervise il cimitero di Messina tra i progetti del turismo esperienziale della Regione

Da messinatoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il cimitero monumentale di Messina rientra tra i dodici progetti finanziati dalla Regione nel quadro del programma Fesr 2021-2027 dedicato al turismo esperienziale e sostenibile. Tra le iniziative ci sono strumenti digitali e visite immersive, pensate per valorizzare il sito. La promozione mira a integrare tecnologie e turismo culturale, offrendo nuove modalità di fruizione del patrimonio storico.

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C'è anche il cimitero monumentale di Messina tra i dodici progetti finanziati dalla Regione nell'ambito del Pr Fesr 2021-2027 dedicato al turismo esperienziale e sostenibile. Iniziative destinate a ridisegnare il modo di vivere e attraversare il territorio di tutta l'isola.A fornire i primi. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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