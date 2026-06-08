Gli studenti della scuola primaria hanno partecipato a una cerimonia commemorativa a Stroncone, organizzata dall’Arma dei Carabinieri. Durante l’evento, sono stati ricordati i caduti di Nassiriya, con momenti dedicati alla memoria. La partecipazione degli studenti ha incluso interventi e momenti di riflessione, finalizzati a trasmettere il valore della memoria storica alle nuove generazioni. La cerimonia ha rappresentato un’occasione per collegare il passato con il presente.

Come hanno partecipato gli studenti della scuola primaria alla cerimonia?. Perché il sacrificio dei caduti di Nassiriya è stato ricordato?. Quale ruolo ha giocato l'Associazione Nazionale Carabinieri nell'organizzazione?. Come può la memoria storica rafforzare la coesione sociale a Stroncone?.? In Breve Partecipazione attiva degli studenti della Scuola Primaria di Stroncone con elaborati sulla legalità.. Commemorazione solenne dedicata al sacrificio dei caduti di Nassiriya durante la cerimonia.. Intervento di Marco Bruni in rappresentanza della Provincia di Terni per lodare l'organizzazione.. Collaborazione tra giunta locale e Associazione Nazionale Carabinieri sezione di Stroncone. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Stroncone: l’Arma dei Carabinieri tra memoria e nuove generazioni

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