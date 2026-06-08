Stroncone fondazione dell’arma dei carabinieri | Un momento di riflessione sui valori di legalità servizio e vicinanza ai cittadini

A Stroncone si è tenuta una cerimonia di fondazione dell’Arma dei Carabinieri. Durante l’evento, un rappresentante della Provincia di Terni ha partecipato come ospite, sottolineando il valore di legalità, servizio e vicinanza ai cittadini. La manifestazione è stata organizzata con cura, coinvolgendo istituzioni, associazioni e cittadini in un momento di riflessione sui principi fondamentali delle forze dell’ordine.

“Ho avuto l'onore di partecipare all'evento in qualità di rappresentante della Provincia di Terni, prendendo parte a una manifestazione organizzata con grande professionalità e attenzione, capace di unire istituzioni, associazioni e cittadini nel segno del rispetto e della riconoscenza verso le. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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