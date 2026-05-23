Un'opera d'arte contemporanea, danneggiata da atti vandalici legati alla criminalità organizzata, è stata recentemente restaurata e esposta in un centro culturale. La famiglia Falcone, simbolo della lotta alla mafia, continua a coinvolgere i giovani attraverso iniziative che uniscono memoria e educazione. Le giovani generazioni mostrano particolare interesse nel conoscere la storia e i valori di legalità, spesso attraverso incontri e attività scolastiche.

? Punti chiave Come può l'arte contemporanea dialogare con le opere danneggiate dai clan?. Perché il racconto della famiglia Falcone cattura l'attenzione dei ragazzi?. Quali artisti internazionali hanno partecipato alla collezione Risarcimento?. Come si evita che la vittoria sulla mafia venga data per scontata?.? In Breve Inaugurato a Palermo il Museo del Presente dopo 34 anni di attesa.. Opere di Manfredi e Gherardo delle Notti esposte insieme a Christo e Rauschenberg.. Collezione Risarcimento include interventi di Enzo Cucchi, Mimmo Paladino ed Emilio Isgrò.. Incontro presso il Museo del Presente in occasione della commemorazione strage Capaci 1992. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Maria Falcone: la lotta alla mafia tra memoria e nuove generazioni

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05-01-2026 RIP Anna Falcone

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