Foggia celebra il 212° anniversario dell’Arma dei Carabinieri | due secoli di storia e vicinanza ai cittadini

Notizia in breve

Nella caserma ‘Alfredo Guglielmi’ si è tenuta questa mattina la cerimonia per il 212° anniversario dell’Arma dei Carabinieri. Alla celebrazione hanno partecipato autorità civili, militari e religiose. La manifestazione ha previsto il corteo e la consegna di riconoscimenti. L’evento ha ricordato il ruolo dell’Arma nel territorio e la sua presenza costante a fianco della popolazione. La celebrazione si è svolta senza incidenti o variazioni rispetto alla prassi.