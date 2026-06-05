Foggia celebra il 212° anniversario dell’Arma dei Carabinieri | due secoli di storia e vicinanza ai cittadini
Nella caserma ‘Alfredo Guglielmi’ si è tenuta questa mattina la cerimonia per il 212° anniversario dell’Arma dei Carabinieri. Alla celebrazione hanno partecipato autorità civili, militari e religiose. La manifestazione ha previsto il corteo e la consegna di riconoscimenti. L’evento ha ricordato il ruolo dell’Arma nel territorio e la sua presenza costante a fianco della popolazione. La celebrazione si è svolta senza incidenti o variazioni rispetto alla prassi.
Si è svolta questa mattina nella caserma ‘Alfredo Guglielmi’, sede del Comando Provinciale dei Carabinieri di Foggia, la cerimonia ufficiale per il 212° anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri, appuntamento che ogni anno richiama autorità civili, militari e religiose, oltre a. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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Potenza - Nella caserma Lucania la cerimonia per il 212esimo anniversario della fondazione dell'Arma dei #Carabinieri facebook
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