Inaugurata la nuova caserma dei carabinieri Presidio fondamentale di legalità e vicinanza ai cittadini | FOTO

Stamattina alle 10:30 è stata ufficialmente aperta la nuova caserma della Stazione dei Carabinieri di Pietramelara, situata in via Angelone 21. La cerimonia ha coinvolto le autorità e i rappresentanti locali, che hanno partecipato alla presentazione dell’edificio. La struttura sostituisce quella precedente ed è stata realizzata per migliorare le condizioni di lavoro e la presenza delle forze dell’ordine nel territorio. La cerimonia si è svolta alla presenza di rappresentanti istituzionali e del personale di servizio.

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