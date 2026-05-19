Inaugurata la nuova caserma dei carabinieri Presidio fondamentale di legalità e vicinanza ai cittadini | FOTO
Stamattina alle 10:30 è stata ufficialmente aperta la nuova caserma della Stazione dei Carabinieri di Pietramelara, situata in via Angelone 21. La cerimonia ha coinvolto le autorità e i rappresentanti locali, che hanno partecipato alla presentazione dell’edificio. La struttura sostituisce quella precedente ed è stata realizzata per migliorare le condizioni di lavoro e la presenza delle forze dell’ordine nel territorio. La cerimonia si è svolta alla presenza di rappresentanti istituzionali e del personale di servizio.
Si è svolta nella mattinata odierna, con inizio alle ore 10:30, la cerimonia di inaugurazione della nuova caserma sede della Stazione Carabinieri di Pietramelara, situata in via Angelone 21.Un momento particolarmente significativo per la comunità locale e per l’intero territorio dell’Alto. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Inaugurata a Placanica la nuova caserma dei carabinieri: presidio di legalità e sicurezza
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