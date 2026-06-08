Striscione ' L' Italia agli italiani' | A scuola non c' è spazio per il razzismo chiediamo una presa di posizione della preside

“L'Italia agli italiani' è lo striscione esibito da una delle finestre del liceo Monti nell'ultimo giorno di scuola. La Rete degli Studenti Medi Forlì Cesena e la Cgil Forlì Cesena esprimono ”la più ferma condanna e il profondo sdegno per il gravissimo episodio avvenuto durante la festa di fine. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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ASSURDO:ILARY VIENE BULLIZATA A SCUOLA DA DAMIRIA E LE SUE AMICHE! ZIA NICOLE LA DIFENDE!

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Preghiera della sera 19 maggio: chiediamo protezione agli Angeli per una notte di paceLa sera del 19 maggio si invita a recitare una preghiera rivolta agli Angeli, con l’intento di chiedere protezione durante la notte.

Temi più discussi: La Solbia non si tocca. Striscione al Chinetti; Omicidio di Martina Carbonaro, l’ultimo sfregio: incendiato lo striscione in sua memoria; Avellino, Picone è il nuovo presidente della Provincia: battuto Buonopane, Alaia e Petracca più forti; Afragola, Gennaro Giustino proclamato nuovo sindaco indossa la fascia tricolore: La nostra è stata la vittoria del cambiamento.

80 anni di #Libertà! I valori della #Repubblica sono la promessa che ci lega gli uni agli altri, la forza con cui affrontiamo insieme ogni sfida. Per l'Italia, per chi è più fragile, per le nuove generazioni. Buona #FestaDellaRepubblica a a tutti! #2Giugno x.com

Cesena, striscione L'Italia agli italiani dalla finestra di una scuola e cori per la X Mas: la polizia indaga sul video che indigna la cittàAccertamenti della Digos su quanto avvenuto l'ultimo giorno di scuola al liceo Monti di Cesena. L'assessora alla Scuola: Sono amareggiata, lasciate quelle parole agli adulti incattiviti ... corrieredibologna.corriere.it

Cesena, striscione L’Italia agli italiani al Liceo Classico. L’assessora alla scuola: Ragazzi, le parole che seminano cattiveria lasciatele agli adultiDopo aver appreso dal Corriere Romagna che durante l’ultimo giorno di lezioni al Liceo ‘Monti’ di Cesena, alcuni studenti hanno esposto uno ... corriereromagna.it

Ieri, Bastoni ha alzato questo striscione Una celebrazione che ha scosso e bruciato tutta l'Italia. L'indignazione è arrivata da ovunque, anche Chiellini, che ha passato la sua carriera a recitare in campo, ha cominciato a fare la parte del maestro con sicurezza reddit