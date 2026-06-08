Il caso dello striscione ' L' Italia agli italiani' al liceo Fondamenta-Avs | Gesto che rappresenta un fallimento collettivo

“Di fronte a quanto accaduto al Liceo Monti di Cesena, dove durante la festa di fine anno sono comparsi striscioni e cori a sfondo razzista, vogliamo anzitutto ribadire ciò che abbiamo sempre fatto: siamo al fianco della comunità studentesca, delle ragazze e dei ragazzi che vivono ogni giorno la. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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Uno striscione per far alzare la testa alle donne e a chi le sostiene: Senza consenso è stupro

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