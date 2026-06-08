Stretching dei meridiani | corso sulla teoria dei 5 movimenti

È stato organizzato un corso sullo stretching dei meridiani e la teoria dei cinque movimenti. Il programma prevede tecniche per riconoscere le aree di blocco energetico nel corpo e favorirne lo sblocco. La formazione si rivolge a chi desidera approfondire il tema e migliorare il proprio benessere attraverso pratiche di stretching e conoscenza delle energie corporee. La durata e le modalità di partecipazione non sono state ancora comunicate.

Una proposta per consentiranno di riconoscere e comprendere le stasi energetiche del corpo ed aiutarne lo sblocco.Il corso, a cura di Viviana Tubaro, inizia il 1562026, dura 7 Lunedì con orario 17-18; il costo è 40€ (oltre il costo della tessera associativa) e viene tenuto nella sede. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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Sequenza semplice di stretching dei meridiani energetici secondo lo shiatsu di Masunaga.

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