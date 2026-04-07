la teoria dei due trump

Un dibattito acceso si svolge attorno alla figura di un ex presidente, con alcuni che contestano le sue dichiarazioni sulla pace. Nonostante abbia menzionato il termine, ha ricevuto numerosi insulti. In Europa, alcuni esponenti di sinistra stanno promuovendo l'idea che la guerra sia associata esclusivamente agli Stati Uniti, creando una narrazione che collega direttamente l'America ai conflitti in corso.

Di Trump ne servirebbero due, uno a Washington e uno a Bruxelles al posto di Ursula von der Leyen, che è la prova vivente del fallimento dell'Unione Perfino quando utilizzavo la parola «pace» sono stato sommerso di insulti perché in Europa la sinistra sta costruendo l'equazione «guerra uguale America». Mentre è esattamente il contrario: di Trump ne servirebbero due, uno a Washington e uno a Bruxelles al posto di Ursula von der Leyen, che è la prova vivente del fallimento dell'Unione. L'allerta per il petrolio diventa l'alibi perfetto per riempire il dibattito di un falso storico. E cioè che questo non sia l'ultimo momento possibile per rivendicare il primato della cultura liberale come modello avanzato di guida della società. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Petrolio, guerra e strategia globale: la teoria del “biliardo” dietro le parole di TrumpLa frase esatta, uscita per il beneficio dei media, è stata “se il prezzo del petrolio sale faremo un sacco di soldi”.

Quando finirà la guerra in Iran: i Pasdaran, la Teoria del Pazzo e Trump che «non sa cosa fare»Si chiama Madman Theory e in italiano si traduce con Teoria del Pazzo o Strategia del Matto.

Il mondo secondo Donald Trump

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