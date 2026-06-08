Stravolgimenti nella giuria di Ballando dopo l' addio di Lucarelli E spuntano due nomi clamorosi per prendere il suo posto

Notizia in breve

Dopo l'annuncio dell'addio di una giurata, si sono fatte avanti due candidate per il suo ruolo nel programma televisivo. Contestualmente, è stata confermata la conduzione di un reality show, con una nota giornalista come conduttrice. Queste decisioni hanno generato discussioni sul possibile rimpiazzo nella giuria del talent, mentre si attendono comunicazioni ufficiali. La composizione della giuria e la conduzione sono ora al centro delle speculazioni del pubblico.