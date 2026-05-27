In vista della prossima stagione di Ballando con le Stelle, circolano voci su un possibile cambio di opinionista. Si parla di un'ipotetica sostituzione di Selvaggia Lucarelli con Barbara D’Urso, ma ci sono anche quattro altri nomi che circolano nel gossip televisivo. La conduttrice Milly Carlucci sembra voler sperimentare, alimentando le speculazioni sui cambiamenti nel cast. Le decisioni ufficiali non sono ancora state annunciate.

Il risiko televisivo della prossima stagione continua a regalare colpi di scena e indiscrezioni sempre più clamorose. Nelle ultime ore, infatti, attorno a Ballando con le Stelle si starebbe muovendo qualcosa di grosso: il possibile addio di Selvaggia Lucarelli alla storica giuria del talent di Rai 1 avrebbe costretto Milly Carlucci a valutare nuovi ingressi per rivoluzionare il programma. E tra i nomi circolati ce ne sarebbero alcuni davvero sorprendenti. Barbara D’Urso a Ballando con le stelle? Ecco cosa si mormora dietro le quinte.. Secondo le ultime indiscrezioni, tutto sarebbe partito dalla presunta scelta di Selvaggia Lucarelli di accettare la conduzione della prossima edizione de L’Isola dei Famosi. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Barbara D’Urso al posto di Selvaggia Lucarelli a Ballando? Spuntano 4 nomi davvero assurdi, Milly Carlucci vuole strafare!

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Selvaggia Lucarelli dice addio a Ballando, al suo posto il suo ex fidanzato: il nome fa scalpore

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: MILLY CARLUCCI VUOLE BARBARA D’URSO IN GIURIA A BALLANDO CON LE STELLE

Selvaggia Lucarelli al Grande Fratello Vip: la reazione di Milly Carlucci e il futuro a BallandoSelvaggia Lucarelli entrerà come opinionista nel Grande Fratello Vip 2026, suscitando reazioni tra pubblico e addetti ai lavori.

Temi più discussi: Barbara D'Urso torna in tv? L'annuncio misterioso e il 'destino incrociato' con Lucarelli; Selvaggia Lucarelli all'Isola dei famosi, addio a Ballando con le stelle. Chi la rimpiazza (e perché porterà il caos); Selvaggia Lucarelli all’Isola dei famosi al posto di Belén: Aveva rifiutato, Mediaset l’ha corteggiata; Solo 3 famosi al party di compleanno di Barbara d’Urso, lei lo aveva già detto: Sono spariti tutti.

Con l’addio di #SelvaggiaLucarelli, #Ballandoconlestelle è davanti al bivio. Nel ventaglio dei nomi che circolano ci sono #BarbaraDUrso, #FrancescaFagnani, #SimonaVentura, #DilettaLeotta e #LucaBarbareschi. Decisione nelle mani di #MillyCarlucci. Affari x.com

Barbara D’Urso in pole a Ballando con le Stelle: la reazione di Selvaggia LucarelliL’ex conduttrice di Pomeriggio Cinque ha lasciato intendere di essere pronta a nuovi progetti in tv: si parla del ruolo di giurata alla corte di Milly Carlucci ... libero.it

Selvaggia Lucarelli e l’addio a Ballando con le stelle, potrebbe sostituirla Barbara D’Urso: Autunno meravigliosoMentre si fa sempre più concreta l'ipotesi dell'addio di Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle per condurre L'isola dei famosi, emergono i nomi ... fanpage.it

Garlasco, Stefania Cappa denuncia Antonio De Rensis, avvocato di Alberto Stasi, l'inviato de Le Iene, Alessandro Di Giuseppe, e l'ex maresciallo Marchetto reddit