Dopo anni passati al centro delle dinamiche più accese di Ballando con le Stelle, il futuro televisivo di Selvaggia Lucarelli potrebbe essere arrivato a una svolta clamorosa. Nelle ultime ore, infatti, stanno circolando con sempre maggiore insistenza voci che parlano di un possibile passaggio definitivo della giornalista a Mediaset. Un cambiamento che rischierebbe di rivoluzionare anche gli equilibri storici del programma di Milly Carlucci. Selvaggia Lucarelli è la regina di Mediaset: addio alla Rai (e a Ballando con le stelle!). Il nome di Selvaggia Lucarelli sarebbe tra quelli più forti per la conduzione della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, reality che Mediaset starebbe preparando con un format completamente diverso rispetto al passato. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Selvaggia Lucarelli dice addio a Ballando, al suo posto il suo ex fidanzato: il nome fa scalpore e non piace, è polemica

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SELVAGGIA LUCARELLI AL GRANDE FRATELLO! Contratto Shock. Corona aveva ragione!

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