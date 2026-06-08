Strage nel Verbano gruppo di amici travolti da un' auto | morta Sara Vetrano avrebbe compiuto 17 anni tra due giorni

Una ragazza di 16 anni è morta in un incidente nel Verbano, dopo essere stata investita da un'auto fuori controllo mentre camminava con altri amici lungo la strada verso il Lago Maggiore. La vittima avrebbe compiuto 17 anni tra due giorni. Altri componenti del gruppo sono rimasti feriti, ma le loro condizioni non sono state rese note. L’incidente è avvenuto improvvisamente, senza che i giovani avessero avuto modo di reagire. La vittima era in compagnia di amici quando si è verificato l’incidente.

Colpiti all'improvviso da un'auto fuori controllo mentre camminavano lungo il margine della strada verso il Lago Maggiore. È la dinamica, ancora in fase di accertamento, della tragedia avvenuta ieri pomeriggio sulla statale 394 "Del Verbano", nel territorio di Maccagno con Pino e Veddasca, in. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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