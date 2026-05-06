Evaristo Beccalossi, noto ex calciatore e figura storica dell’Inter, è deceduto a Brescia. Tra pochi giorni avrebbe compiuto 70 anni. Beccalossi è stato un centrocampista che ha militato nel club di Milano, diventando una delle sue bandiere. La sua morte è stata comunicata senza ulteriori dettagli sulla causa o le circostanze.

È morto a Brescia Evaristo Beccalossi, una delle bandiere dell'Inter, storico centrocampista della squadra milanese. L'ex calciatore e dirigente sportivo, che prima di militare in nerazzurro giocò anche nella sua città, Brescia, avrebbe compiuto 70 anni tra pochi giorni, il 12 maggio. Da un anno le sue condizioni di salute erano critiche dopo un malore accusato a gennaio 2025 e un lungo periodo di coma. Il decesso è avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì in clinica Poliambulanza a Brescia, dove Beccalossi era ricoverato.🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Evaristo Beccalossi morto, storica bandiera dell'Inter: avrebbe compiuto 70 anni tra pochi giorni

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