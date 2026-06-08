E' passato più di un anno da quella notte tra il 26 e il 27 aprile del 2025 quando, dopo un diverbio, furono uccisi Salvo Turdo, Andrea Miceli e Massimo Pirozzo, giovani vittime di quella che fu definita la strage di Monreale (Palermo). Prima udienza per i tre accusati dell'omicidio. Fuori dall'aula bunker del carcere Pagliarelli di Palermo, i famigliari delle vittime a Tgcom24: "Non abbiamo più vita". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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© Tgcom24.mediaset.it - Strage di Monreale (Palermo), al via il processo per i tre giovani uccisi in un diverbio

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