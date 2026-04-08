La strage con tre vittime il Comune di Monreale parte civile al processo | Portiamo in aula un dolore collettivo

Il Comune di Monreale si è costituito parte civile nel processo legato alla strage del 27 aprile dell’anno scorso, che ha provocato tre vittime. Questa decisione è stata comunicata come un passo importante per la risposta legale e per rappresentare il dolore della comunità. La presenza del Comune in aula testimonia la volontà di affrontare ufficialmente l’accaduto e di sostenere le famiglie coinvolte.

“L’ammissione della costituzione di parte civile del Comune di Monreale nel procedimento penale relativo alla strage del 27 aprile dello scorso anno segna un passaggio fondamentale per la giustizia e per il territorio”. Così il sindaco Alberto Arcidiacono all'indomani del rinvio a giudizio dei. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Monreale parte civile nel processo per la strage: il Comune si fa portavoce del dolore dei suoi cittadiniMONREALE – L’ammissione della costituzione di parte civile del Comune di Monreale nel procedimento penale relativo alla strage del 27 aprile 2025... Strage Crans-Montana, Mantovano: L'Italia sarà parte civile al processo – Il video(Agenzia Vista) Roma, 15 gennaio 2026 “L’Avvocatura generale si sta già attivando nella prospettiva di costituzione di parte civile nel procedimento... Temi più discussi: Strage di Monreale, tre giovani imputati rinviati a giudizio; Strage di Monreale, rinviati a giudizio i tre giovani dello Zen indagati: prima udienza l'8 giugno; Strage di Monreale, a giudizio i tre giovani accusati di avere sparato. Se condannati sarà ergastolo; Strage di Monreale, rinviati a giudizio i tre giovani dello Zen. Strage di Monreale, i tre giovanissimi dello Zen arrestati rinviati a giudizioIl gup Marta Maria Bossi ha rinviato a giudizio Salvatore Calvaruso, 19 anni, Samuele Acquisto, 18 anni e Mattias Conti, 19 anni, per avere avuto un ruolo nella strage di […] ... blogsicilia.it Strage di Monreale, rinviati a giudizio i tre giovani dello ZenSalvatore Calvaruso, Mattias Conti e Samuel Acquisto saranno processati con l’accusa più pesante, quella di strage. Il processo si aprirà l’8 giugno nell’aula bunker del carcere Pagliarelli ... msn.com Il giudice ha ammesso come parti civili i parenti delle vittime, il Comune di Monreale e la Regione Siciliana. - facebook.com facebook