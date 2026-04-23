Un anno dopo la strage Monreale ricorda con un corteo e una messa i tre giovani uccisi

A un anno dalla tragedia che ha colpito Monreale, la città organizza un corteo e celebra una messa in memoria di tre giovani vittime. La commemorazione si svolge nel rispetto della memoria delle persone coinvolte, con partecipazione pubblica e momenti di riflessione. La giornata rappresenta un'occasione per ricordare i tre giovani uccisi nella notte del 27 aprile 2025.

A un anno dalla strage che ha sconvolto Monreale, la città si ferma per ricordare Massimo Pirozzo, Andrea Miceli e Salvo Turdo, vittime della tragedia consumata il 27 aprile 2025. In occasione dell'anniversario, è stata organizzata una giornata di commemorazione che attraverserà l’intera città.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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Il presidente della #RegioneSiciliana @RenatoSchifani, ha incontrato oggi a #Palermo, a Palazzo d'Orleans i familiari dei tre ragazzi, Andrea Miceli, Massimo Pirozzo e Salvo Turdo, vittime della strage di #Monreale. Leggi regione.sicilia.it/la-regione-inf x.com