Nel video si vedono alcuni individui armati che aprono il fuoco in una strada di Monreale. Dopo gli spari, si notano persone che cercano di mettersi in salvo, mentre gli aggressori si allontanano rapidamente. Le immagini mostrano anche alcuni passanti che tentano di soccorrere i feriti e altri che si allontanano in fretta. La scena si svolge in un breve lasso di tempo, tra il momento dell'attacco e la fuga degli assalitori.

Sono immagini drammatiche quelle che documentano gli attimi della strage di Monreale, in cui persero la vita Salvatore Turdo, Andrea Miceli e Massimo Pirozzo. Le riprese, registrate da una telecamera di sorveglianza, mostrano la confusione davanti ai locali del centro cittadino del piccolo comune in provincia di Palermo. In pochi istanti la situazione degenera: le persone presenti iniziano a correre in tutte le direzioni per sfuggire al rumore degli spari mentre tra urla e spintoni si scatena il fuggi fuggi generale. Nel filmato si vede anche una persona accasciarsi a terra di fronte a una macchina parcheggiata. Attorno, chi assiste cerca riparo e tenta di allontanarsi il più rapidamente possibile dalla zona della sparatoria mentre due ragazzi cercano di prestare soccorso al ferito. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Strage di Monreale, il video degli istanti di terrore: prima l'agguato poi la fuga degli aggressori

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