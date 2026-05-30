Psg campione esplode la festa a Parigi | fiumi di folla in piazza poi il panico tra vandalismi e incendi – I video
Dopo la vittoria del Paris Saint-Germain nella finale di Champions League 2026 contro l’Arsenal, le strade di Parigi si sono riempite di persone che festeggiavano. La festa si è trasformata in caos con alcuni gruppi che hanno dato inizio a vandalismi e incendi. Sono stati pubblicati diversi video che mostrano momenti di festa e di tensione tra la folla. La polizia ha intervenuto per contenere le situazioni di disturbo.
Esplosione di gioia e caos nelle strade di Parigi dopo la vittoria del Paris Saint-Germain nella finale di Champions League 2026 contro l’Arsenal. Il successo ai calci di rigore, arrivato dopo una gara terminata 5-4 dal dischetto a Budapest, ha scatenato migliaia di tifosi già radunati nel centro della capitale francese tra bar e strade. Al momento del rigore decisivo, che ha consegnato la seconda Champions League consecutiva al Paris Saint-Germain, un boato ha attraversato la città accompagnato dall’accensione di razzi fumogeni, petardi e fuochi d’artificio. In alcuni casi, questi ultimi sarebbero stati lanciati anche in mezzo alla folla, generando momenti di panico in strada e fughe tra i passanti. 🔗 Leggi su Open.online
Arsenal vs PSG Champions League Final 2026 – The Match That Will Change History!
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