Davanti al tribunale si sono registrati momenti di tensione legati alla vicenda della strage di Monreale avvenuta il 26 aprile scorso, in cui sono state uccise tre persone davanti a un pub. Durante la manifestazione di protesta, alcune persone hanno rivolto minacce e sputi all’avvocato di uno degli imputati coinvolti nel procedimento giudiziario. La situazione si è accessa senza che ci siano stati incidenti gravi.

E' stato lo stesso difensore, Corrado Sinatra, a denunciare quanto accaduto all'uscita dal Palazzo di Giustizia, al termine dell'udienza preliminare. Ha poi chiesto di trasferire le prossime udienze nell'aula bunker del carcere Ucciardone. La solidarietà dell'Agius: "Intimidazione inaccettabile e contraria ai principi fondamentali dell'ordinamento" Minacce e sputi per il legale di uno degli imputati per la strage di Monreale del 26 aprile scorso quando vennero uccisi tre giovani davanti a un pub. È accaduto al termine dell'udienza preliminare, all'uscita dal tribunale. A denunciarlo è lo stesso legale, l'avvocato Corrado Sinatra che si è rivolto al giudice per l'udienza preliminare. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - Strage di Monreale, tensione davanti al tribunale: minacce e sputi all'avvocato di uno degli imputati

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