Strage di Monreale tensione davanti al tribunale | minacce e sputi all' avvocato di uno degli imputati
Davanti al tribunale si sono registrati momenti di tensione legati alla vicenda della strage di Monreale avvenuta il 26 aprile scorso, in cui sono state uccise tre persone davanti a un pub. Durante la manifestazione di protesta, alcune persone hanno rivolto minacce e sputi all’avvocato di uno degli imputati coinvolti nel procedimento giudiziario. La situazione si è accessa senza che ci siano stati incidenti gravi.
E' stato lo stesso difensore, Corrado Sinatra, a denunciare quanto accaduto all'uscita dal Palazzo di Giustizia, al termine dell'udienza preliminare. Ha poi chiesto di trasferire le prossime udienze nell'aula bunker del carcere Ucciardone. La solidarietà dell'Agius: "Intimidazione inaccettabile e contraria ai principi fondamentali dell'ordinamento" Minacce e sputi per il legale di uno degli imputati per la strage di Monreale del 26 aprile scorso quando vennero uccisi tre giovani davanti a un pub. È accaduto al termine dell'udienza preliminare, all'uscita dal tribunale. A denunciarlo è lo stesso legale, l'avvocato Corrado Sinatra che si è rivolto al giudice per l'udienza preliminare. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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