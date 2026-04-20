Un uomo è stato ucciso dalla polizia in Louisiana dopo aver aperto il fuoco contro otto bambini, sette dei quali sono morti. Prima dell’episodio, l’uomo aveva scattato un selfie con i figli, poi è scattato l'inseguimento che si è concluso con l’uccisione del sospetto. L'uomo aveva cercato di fuggire a bordo di un’auto rubata ed è stato colpito durante il tentativo di fuga.

Sette degli otto bambini uccisi in Louisiana erano figli dell’uomo che ha sparato e che è stato a sua volta ucciso dalla polizia al termine di un inseguimento, dopo che il killer aveva provato a fuggire su un’auto rubata. Lo riferiscono funzionari della polizia di Shreveport citati dalla Nbc precisando che la moglie del sospettato e una donna che si ritiene essere la sua fidanzata sono state anch’esse gravemente ferite durante la sparatoria, avvenuta in due abitazioni nelle prime ore del mattino. La strage di bambini di S hamar Elkins. Secondo quanto riferito dall’ufficio del medico legale della parrocchia di Caddo, i bambini uccisi erano tre maschi e cinque femmine, di età compresa tra i 3 e gli 11 anni.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Il selfie con i figli, poi la strage: chi è Shamar Elkins, l’assassino degli 8 bambini inseguiti e uccisi per strada

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