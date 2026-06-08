Un ex compagno di cella di Azouz Marzouk ha richiesto al ministero della Giustizia gli atti di un’inchiesta sulla presenza di droga. Il legale ha dichiarato che ci sono “elementi di interesse” in merito alla richiesta. La richiesta arriva a quasi vent’anni dalla strage di Erba e oltre un anno dalla chiusura ufficiale del caso. Non sono stati forniti dettagli ulteriori sui motivi della richiesta o sulle eventuali implicazioni.

A quasi vent'anni dalla strage di Erba e a oltre un anno dalla definitiva chiusura del capitolo giudiziario della revisione, c'è ancora chi continua a cercare negli archivi, nelle intercettazioni e nei fascicoli paralleli elementi che possano riaprire il caso che costò la vita a Raffaella Castagna, al piccolo Youssef Marzouk, a Paola Galli e a Valeria Cherubini. L'ultima iniziativa arriva da Abdi Kais, indicato dalla difesa dei coniugi Romano come un possibile "supertestimone" nell'ambito delle iniziative volte a rimettere in discussione la ricostruzione della strage. Attraverso il suo legale Vito Daniele Cimiotta, Kais... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Strage di Erba, l’ex compagno di cella di Azouz Marzouk chiede gli atti al ministero della Giustizia di un’inchiesta per droga. Il legale: “Elementi di interesse”

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