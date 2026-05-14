Le Iene hanno analizzato nuovi elementi riguardanti il caso della strage di Erba, concentrandosi su dettagli emersi da una lavatrice e uno scontrino. La trasmissione ha evidenziato alcune incongruenze nelle prove presentate durante il processo, sollevando interrogativi sulla colpevolezza di Rosa e Olindo. Questi elementi vengono approfonditi in un servizio che mira a fare luce su aspetti poco chiariti nelle fasi precedenti dell’indagine. La vicenda resta al centro dell’attenzione pubblica e mediatica.

Le Iene sollevano nuovi interrogativi sulla strage di Erba e sulla condanna definitiva di Rosa Angela Bazzi e Olindo Romano. Ci sono incongruenze fra le prove investigative che hanno portato alle condanne e alcune tesi sostenute dalla trasmissione, come quella sull’orario di utilizzo di una lavatrice e su uno scontrino. Le Iene si occupano della strage di Erba Nella puntata andata in onda giovedì 14 maggio, Le Iene si sono concentrate su un test effettuato su una vecchia lavatrice Rex, dello stesso modello, come sostenuto, di quella presente nell’abitazione di Rosa e Olindo. Secondo quanto riferito, l’analisi dei consumi elettrici dell’appartamento di Rosa e Olindo indicherebbe l’attivazione della lavatrice tra le 21:45 e le 22:00 della sera dell’11 dicembre 2006. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Strage di Erba, Rosa e Olindo innocenti? Le Iene mostrano nuovi elementi su lavatrice e scontrino

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LE BESTIE DI GARLASCO ERANO A ERBA,ROSA E OLINDO INNOCENTI.

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