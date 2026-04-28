Caso Minetti il Quirinale chiede chiarimenti al Ministero della Giustizia sulla procedura di grazia

Il Quirinale ha richiesto al Ministero della Giustizia di fornire chiarimenti riguardo alla procedura di grazia concessa a Nicole Minetti. La richiesta deriva dalla necessità di verificare eventuali criticità nell’istruttoria e di chiarire alcune informazioni riportate negli atti relativi alla decisione. La questione ha suscitato discussioni e polemiche pubbliche, portando l’attenzione sulla procedura di grazia e sui passaggi che l’hanno caratterizzata.

Quirinale chiede chiarimenti al Ministero della Giustizia sulla grazia concessa a Nicole Minetti: verifiche su possibili criticità nell’istruttoria e polemica sulle informazioni riportate negli atti.. ROMA – Si accende il “caso Minetti” dopo la decisione del Quirinale di chiedere chiarimenti al Ministero della Giustizia su presunte criticità emerse nell’istruttoria relativa alla concessione della grazia a Nicole Minetti. Secondo quanto riportato, il Colle avrebbe inviato una lettera al ministro Carlo Nordio per ottenere verifiche su possibili “supposte falsità” contenute negli atti che hanno portato alla firma del provvedimento di clemenza da parte del Presidente della Repubblica.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Caso Minetti, il Quirinale chiede chiarimenti al Ministero della Giustizia sulla procedura di grazia Notizie correlate Grazia a Nicole Minetti, il Quirinale chiede chiarimenti al Ministero della giustizia: “Verificare se ha detto il falso”Esplode il caso della grazia concessa dal Colle a Nicole Minetti, messa nel mirino di una campagna di stampa del “Fatto Quotidiano“. Caso Minetti, il Quirinale chiede chiarimenti al ministero della Giustizia: primi esiti entro 24 oreUna lettera dal Quirinale al ministero della Giustizia per chiedere ulteriori verifiche dopo la grazia concessa dal capo di Stato Sergio Mattarella a... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Grazia a Minetti, Mattarella scrive a Nordio dopo gli scoop del Fatto: Acquisire con urgenza informazioni; Il Quirinale scrive al ministero della Giustizia, chieste informazioni sul caso Minetti; Caso Minetti, lettera del Quirinale al ministero della Giustizia: ok a nuove verifiche. Lei si difende: Notizie lesive; Grazia a Minetti, il Quirinale scrive al Ministero per chiarimenti. La grazia a Nicole Minetti diventa un caso, il Quirinale chiede chiarimenti a NordioROMA – La grazia a Nicole Minetti diventa un caso. Con una lettera indirizzata al ministero della Giustizia il Quirinale ha chiesto chiarimenti al ministro Carlo Nordio su supposte falsità nell’istr ... livesicilia.it Nicole Minetti, la grazia ora è un caso. Chi è l’ex igienista dentale entrata in politicaLeggi su Sky TG24 l'articolo Nicole Minetti, la grazia ora è un caso. Chi è l’ex igienista dentale entrata in politica ... tg24.sky.it Il “tribunale” di Via Arenula ha già trovato la colpevole del caso Minetti. Quando sono le 16, e la nota del Quirinale che chiede chiarimenti è appena precipitata sulla testa di Carlo Nordio, chi gli sta vicino e gli è fedele sentenzia subito cercando di fargli da scud facebook Caso Minetti, come funziona la grazia. È un atto di clemenza individuale concesso dal presidente della Repubblica, ma il Guardasigilli si occupa dell'istruttoria e ne è responsabile #ANSA x.com